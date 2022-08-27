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İşkence

Güncelleme Tarihi:

#Aldatma#Gasp#İşkence
İşkence
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 07:00

Eşiyle ilişkisi olan komşusunu çırılçıplak soyup beyzbol sopasıyla dövdü, şantaj yapıp otomobilini gasp etti.

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Kocaeli İzmit’te yaşayan M.Y., polis merkezine giderek komşusu F.Z. ile ilişkisi olduğunu, F.Z.’nin eşi H.Z.’nin ilişkilerini öğrenince kendisini çırılçıplak soyarak beyzbol sopasıyla dövdüğünü, o anları cep telefonuyla kaydettiğini iddia etti. M.Y. ayrıca H.Z.’nin kendisine görüntülerle şantaj yaptığını, otomobilinin satışını bedelsiz olarak onun akrabası U.Y.’nin üzerine yaptığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, H.Z. ile eşi F.Z. ve akrabaları U.Y.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler Emniyet’teki ifadelerinde suçlamaları reddetti. F.Z. ise M.Y. ile aralarında ilişki olmadığını söyledi. Yapılan incelemelerde ise araç satışının gerçekleştiği tespit edildi.

Emniyet’teki işlemlerin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Z. ‘gasp, şantaj, cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.Z. ve U.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

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#Aldatma#Gasp#İşkence

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