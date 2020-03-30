İskan Ne Demek? İskan Nedir? İskan Tdk Kelime Anlamı

Arapça kökenli bir kelime olarak iskan Türkçede yaygın şekilde değerlendirilen bir sözcüktür. Özellikle imar amaçlı farklı yapılar adına öne çıkan bir kelime olarak bilinmektedir. Hem yapılar konusunda hem de gündelik yaşam içerisinde farklı cümlelerde kullanılabilir.

İskan Ne Demek?

Kelime anlamı olarak iskan ‘yurtlandırma’ ya da ‘yurtlanma’ olarak bilinmektedir. Genelde gündelik yaşam içerisinde ‘iskan izni’ şeklinde kullanılmakta ve yaygın biçimde değerlendirilmektedir.

İskan Nedir?

İskan kelimesi anlamı itibariyle ‘yurtlanma’ veya ‘yurtlandırma’ olarak geçer. Ancak detaylı bir tanımlama yapmak gerekirse, bir yapının ruhsatlandırmaya ya da usulüne uygun şekilde tanımlandığını gösteren bir belgedir. Buna da İskan belgesi denir. Farklı yapıların inşası konusunda imar açısından binanın yasal yollarla yapılabileceğini gösterir.

İskan TDK Kelime Anlamı

Arapça kökenli iskan kelimesi Türkçede en yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Genel olarak yurtlandırma veya yapılandırma şeklinde Türk Dil Kurumunda yer almaktadır. Herhangi bir yapı için imar konusunda ruhsatlandırma açısından alınması gereken bir belge olarak öne çıkıyor. Amaca uygun şekilde bu anlamı üzerinde gündelik yaşamda kullanılabilir. Ayrıca hem sözlü hem de yazılı olarak cümle içerisinde rahatlıkla değerlendirmek mümkün. Farklı eş anlamları bulunsa dahi iskan kelimesi Türkçede daha sık değerlendirilmektedir.