İŞKAD’da Süheyla Gergin dönemi

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Adana Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen olağan genel kurulda Divan Başkanlığı’nı 26. Dönem Adana Milletvekili ve İŞKAD Eski Başkanı Elif Doğan Türkmen, Divan katipliğini Ayfer Köni ile Müjde Doğan yaptı.

BERMAN MANTI: “ÖNEMLİ PROJELER ÜRETTİK”

Genel kurulda yönetim kurulu faaliyet raporu okunup onaylandıktan sonra kürsüye çıkan başkan Berman Mantı, 6 yıl önce yönetim kuruluyla çıktığı bu yolda kendilerine en nadide kuruluşu emanet eden İŞKAD üyelerine teşekkür etti.

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Mantı, “Kentimizde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte var olacağımız projeler ürettik. Derneğimizin kurumsal yapısının geliştirilmesi için tüm alanlarda ciddi mesai harcadık, değişen mevzuat süreçlerine uyumlu tüm muhasebesel süreçleri düzenledik. Bugün TÜRKONFED bünyesinde yer alan 26 bölgesel federasyondan biri olan ve bünyesinde 13 iş insanı derneğini barındıran ve Türkiye’nin en köklü federasyonlarından aldığımız istişare kültürünün bir parçadır” dedi.

Berman Mantı, İŞKAD’a sundukları her öğreti, her değer için tüm üyelere sonsuz teşekkür etti.

BAŞKAN SÜHEYLA GERGİN TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmaların ardından başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Tek liste ile gidilen seçimde Başkanlığa oybirliğiyle seçilen Süheyla Gergin, teşekkür konuşması yaptı. Gergin, üç dönemdir özveri ve fedakarlıkla yürüttüğü İŞKAD Başkan Yardımcılığı görevini İŞKAD Başkanı olarak sürdürecek olmanın heyecanını yaşadığını kaydetti.

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YÖNETİM, DENETLEME VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Süheyla Gergin Başkanlığı’ndaki İŞKAD Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu: Nilgün Ekmekçi, Güzidenur Özveren, Sakine Gökdoğan, Ferda Kahya, Funda Kirici Tezer, Miray Köybaşı.

Yedek Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Gülden Sönmez, Elif Ekiz, Kamuran Temel, Emine Şahin, Sevilay Koç.

Asil Denetleme Kurulu; Belkıs Yakıcı, Ayfer Köni ve Çiğdem Tecer’den oluşurken Yedek Denetleme Kurulu’nda ise Leyla Yüzereroğlu, Nevin Yıldız ve Aybeniz Kurtoğlu oldu.

Asil Disiplin Kurulu’nda ise Nesrin Çıtırık, Müjde Doğan ve Şenay Aşıcı yer alırken Yedek Disiplin Kurulu’nda da Birsen Akman, Tülay Baltalı ve Özlem Turan yer buldu.

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Genel Kurul sonunda Berman Mantı, yeni başkan Süheyla Gergin’e çiçek ve plaket sunarken, 6 yıl boyunca yönetim kurulunda görev alan isimlere plaket takdim etti.