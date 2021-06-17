İşitme engelli ve okuryazar olmayanlara özel uygulama

Anadolu Kültür, Eğitim, Spor Yardımlaşma Derneği (AKES-DER) tarafından hazırlanan 'Özel İnsanlara Özel Proje' ile işitme engelli ve okuryazarlığı olmayanların, kendi kendilerine valilik, il müdürlükleri, belediyeler ve hastaneler gibi kamu kurumlarından kolayca hizmet almaları amaçlandı. Projeyle vatandaşlar, kamu binaları girişlerindeki ekranlardan sesli, alt yazılı veya işaret dili seçenekli videolarla istedikleri birimlere yönlendiriliyor ve işlemlerini kolayca çözebiliyor. Ayrıca kurumlardaki odaların girişlerine de işaret diliyle hazırlanan tabelalar asılıyor.

Projenin ilk uygulamasının Rize'de valilik ve devlet hastanesinde hayata geçirildiğini belirten AKES-DER Başkanı Hasan Kansızoğlu, “Proje sayesinde işitme engelli ve okuryazarlığı olmayan vatandaşlar kamu kurumlardan içeri girdikleri andan itibaren karşılarındaki televizyon ekranından hangi doktorun ve hangi idare amirin hangi katta olduğunu sesli, işaret dili ve alt yazılı olarak öğreniyor. Aynı şekilde odaların kapısında işaret dili tabelaları mevcut. Çıktıkları katta da bu levhalar sayesinde gitmek istedikleri birimi rahatlıkla bulabiliyorlar. İşitme engellilerin talepleri doğrultusunda projemizi geliştirip valiliklere uygulamaya başladık. Projemizin Türkiye’ye yayılıp işitme engelli ve okuryazarlığı olmayan vatandaşların kamu kurumlarında sıkıntı yaşamadan gitmek istedikleri yere hızlıca ulaşmasını istiyoruz” diye konuştu.

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