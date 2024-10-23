İşitme engelli Nihal'in cinayet şüphelisi, suçu birlikte yaşadığı kadına attı

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Serik ilçesinde yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, 2022'de Batman'da yaşayan işitme engelli Mehmet Basık ile sosyal medyadan tanıştı ve bir süre sonra kayboldu. O dönem Nihal Babayiğit'i arayan babası Vedat Babayiğit ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Derya Yılmaz, kaybolduktan yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Mehmet Basık ile Batman'da dini nikahla birlikte yaşamaya başladığını öğrendi.

2023'te bir çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit ile Mehmet Basık arasında anlaşmazlık çıktı. Nihal Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp, Serik'teki ailesinin yanına döndü.

KANLI FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Basık, geçen yıl 9 Ekim'de Serik'e gelerek Nihal Babayiğit ile buluştu. Bu tarihten sonra Nihal Babayiğit'ten haber alınamadı. Ailesi, Nihal Babayiğit'i ararken; bu yıl 1 Mayıs'ta dayısı Ali Yılmaz'a ulaşan ve Mehmet Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdi.

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Basık'ın cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Nihal Babayiğit'in boynunda kan izleri, yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirlendi.

Aynı videoda Mehmet Basık'ın kadının kimliğini ve cep telefonunu da gösterdiği anlar yer aldı. Aile, bu video ve fotoğraflar üzerine Nihal Babayiğit'in hayatından endişe ettiklerini belirterek, polise başvurdu. Soruşturma kapsamında 2 Mayıs'ta Mehmet Basık, Batman'da gözaltına alındı, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Serik Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla cinayet şüphelisi Mehmet Basık'ın dini nikahla yaşadığı belirtilen işitme engelli Başak G. de Batman'da polis tarafından gözaltına alındı.

Serik'e getirilen Başak G., polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'kasten öldürmeye azmettirmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Başak G.'nin Nihal Babayiğit'in öldürülmesiyle ilgili bilgisi olduğu, cezaevinde bulunan Mehmet Basık tarafından 'Konuşursan seni öldürürüm' diyerek tehdit edildiği öne sürüldü.

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SUÇLAMALARI İNKAR ETTİ

Savcılıkta ifade veren Başak G., suçlamaları reddetti ve olayla ilgili suçu olmadığını söyledi. Serik'e geçen yıl Mehmet Basık ile iş aramak için geldiğini anlatan Başak G., Nihal Babayiğit'in ölümünü sonradan öğrendiğini ifade etti. İfadesinin ardından Başak G., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







KEMİK PARÇALARI 9 AY SONRA BULUNDU

Soruşturma kapsamında Mehmet Basık geçen haziranda Batman Cezaevi'nden jandarma nezaretinde Serik'e getirildi. 13 Haziran'da Basık'ın yer göstermesi üzerine Serik- Belek kara yolu Eminceler mevkiinde, yol kenarındaki ağaçlıklar arasında arama yapıldı. Aramada Nihal Babayiğit'e ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

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Polis, olay yeri inceleme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarılan kemikler, ceset torbasında toplandı. Sonrasında tabuta konan kemikler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kemiklerden alınan örnekler de DNA incelemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Cinayet şüphelisi Mehmet Basık ise Manavgat Cezaevi’ne konuldu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonucunda kemiklerin Nihal Babayiğit'e ait olduğu tespit edildi. Vedat Babayiğit, kızına ait kemikleri teslim alıp, Serik ilçesinde toprağa verdi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu Mehmet Basık için 'tasarlayarak öldürme', 'kadına karşı kasten öldürme', Başak G. için ise 'suçu işlemeye teşvik ederek veya suç işleme kararını kuvvetlendirerek yardım eden' sıfatıyla iddianame hazırlandı.

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'NİHAL'İ BİRİ BOĞAZINDAN OLMAK ÜZERE 2- 3 KEZ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ'

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından olayla ilgili davanın görülmesine Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Basık katılırken, tutuksuz sanık Başak G. yer almadı. Nihal Babayiğit'in yakınları ve tarafların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

İşitme engelli Mehmet Basık, işaret dili uzmanı yardımıyla yaptığı savunmada, Nihal Babayiğit'le dini nikahla bir süre yaşayıp ayrıldıklarını, daha sonra yeniden birleştiklerini anlattı. Ayrıldıkları dönemde Ankara'da diğer sanık Başak G. ile dini nikah yaptıklarını söyleyen Basık, "Bir süre sonra Başak G. hamile kaldı. Daha sonra çalışmak için Serik'e döndüm. Bu sırada Nihal ile Başak G. birbirlerinden haberdar oldu ve telefonda tartıştılar. Olay günü Nihal, Başak G. ve ben Antalya'da bir kafede buluştuk. Aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Kavga ettiler. Küfürleştiler. Daha sonra Serik'e geçtik. 03.00'te ormana gittik. Burada Başak G., Nihal'i biri boğazından olmak üzere 2- 3 kez bıçaklayarak öldürdü. 'Niye öldürdün' dediğimde 'İşitme engelliyiz bize bir şey olmaz. Hapse girmeyiz' dedi. Daha sonra otobüsle Ankara'ya gittik" dedi. Mehmet Basık, cinayetin ardından Nihal'in fotoğraflarının Başak G. tarafından çekildiğini ve işitme engelli arkadaşlarına gönderildiğini iddia etti.’

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ISRARLA CİNAYETİ ÜSTLENMEMİ İSTEDİ’

Yabancı uyruklu bir kişiyle yaptığı görüntülü sohbette Nihal Babayiğit'i öldürdüğünü itiraf ettiğinin sorulması üzerine Mehmet Basık, "Başak G. görüntü atmış. Bunun üzerine görüntülü görüştük. Ondan önce Başak G. 'Benim öldürdüğümü söyleme' diye beni tembihlemişti. Yani o sözleri bana Başak G. söylettirdi. Başak G. ısrarla cinayeti üstlenmemi istedi" dedi.

Duruşmada söz alan Nihal Babayiğit'in annesi Derya Yılmaz, "Kızımın başına böyle bir şey geleceği aklımın ucundan geçmezdi. Kızımdan haber alamayınca kayıp ihbarında bulunduk" dedi.

Baba Vedat Babayiğit, sanığın yalan söylediğini ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen maktulün dayısı Ali Yılmaz ise kaybolmasından uzun bir süre sonra Nihal Babayiğit'in bir arkadaşının kendisine ulaştığını, ilk görüşmede karşı tarafın işitme engelli olduğu için anlaşamadıklarını anlatarak, "İşaret dili bilen birini bularak yeniden aradım. Şahıs bize fazla bir şey söylemedi. Ancak sonrasında Nihal'in öldürülmüş halde fotoğraflarını attı. Bu sayede öldürüldüğünü öğrendik" diye konuştu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)