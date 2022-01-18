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İşitme engelli Nihal'den haber yok

#Antalya#Serik#İşitme Engelli
İşitme engelli Nihalden haber yok

Antalya'nın Serik ilçesinde işitme engelli Nihal Babayiğit'ten (21) pazar gününden beri haber alınamıyor.

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Serik'te annesi Derya Babayiğit ile yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, pazar günü öğle saatlerinde anneannesine gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Kızlarından haber alamayan aile, polise başvurdu.

Nihal'in dün Antalya Otogarı yakınında bir kadınla görüldüğü haberini alan aile, aramalarına rağmen kızlarına ulaşamadı. Sosyal medya aracılığıyla tanışıp görüştüğü gençten şüphelenen aile, Batman'daki gencin ailesine ulaştı. Gencin yakınlarının Nihal'in Batman'da olmadığını belirtmesi üzerine Babayiğit ailesi kızlarını bulmak için araştırmaya devam etti.

Anne Derya Babayiğit, "Dün kızımı otogarda görmüşler. Kızımın bulunmasını istiyorum. Terminalde kızımın yanında bir kadın varmış. Sadece bunu biliyoruz. 3 gündür haber alamadık. Kızım sürekli evdeydi. Dışarıya çıkan bir çocuk da değildi. Polise kayıp başvurusunda bulunduk" dedi.

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İşitme engelli Nihalden haber yok

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#Antalya#Serik#İşitme Engelli

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