İşitme engelli gencin kahreden ölümü: Hemzemin geçitte yolcu treni çarptı

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Atça Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten geçmek isteyen işitme engelli Abdullah Bilgin'e çarptı. Trenin bir süre önünde sürüklediği Bilgin'in kolu ve bacağı koptu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

​Abdullah Bilgin'in cansız bedeni polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Tren, makinistin ifadesine başvurulduktan sonra, seferine kaldığı yerden devam etti.

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Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.