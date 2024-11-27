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İşitme engelli genci feci şekilde darbetmişti! 2 ay önce cezaevinden kaçan Fırat Kaya, Yalova’daki evinde uyurken yakalandı

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#Fırat Kaya#Cezaevi Firarisi#Yalova
İşitme engelli genci feci şekilde darbetmişti 2 ay önce cezaevinden kaçan Fırat Kaya, Yalova’daki evinde uyurken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 12:26

Kocaeli’de, kendisi gibi işitme engelli olan Engin E.'yi, eşcinsel olduğu gerekçesiyle dövüp uyguladığı şiddet görüntülerini sosyal medyada paylaştığı suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan 'delikanlı' lakaplı Fırat Kaya (38), 2 ay önce tutuklu bulunduğu Bolu Açık Cezaevi’nden firar etti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Fırat Kaya, Yalova’daki evinde uyurken yakalandı. Fırat Kaya’nın, 5 ilde işlediği 8 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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Olay, 22 Mart 2021’de İzmit'te bir bağ evinde meydana geldi. Aydın'dan iş bulmak için gelen Engin E., kendisi gibi işitme engelli olan Fırat Kaya tarafından parası alınarak dövüldü. Fırat Kaya, Engin E.’yi darbettiği görüntüleri, sosyal medyadan paylaştı. Engin E.’nin şikayeti üzerine Fırat Kaya ve olaya karıştıkları tespit edilen Ersin K., Emrah M., Salih Ö. ve Murat A. polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı. Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada, eylemin ‘Kasten insan öldürmeye teşebbüs suçu’ kapsamında değerlendirilemeyeceğine kanaat getiren mahkeme heyeti, tüm sanıklara ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 5'er yıl, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan 2 yıl 6'şar ay, ‘Hakaret’ suçundan da 5'er ay hapis cezası olmak üzere 7 yıl 11’er ay hapis cezası verdi. Ersin K., Emrah M., Salih Ö. ve Murat A.’nın ‘Yağma’ suçundan beraatlerine karar veren mahkeme, Fırat Kaya'yı ise bu suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

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SAVCININ İTİRAZIYLA YENİDEN TUTUKLANDI

Mahkemeye heyeti, tüm sanıkların, yargılanma sürecinde cezaevinde geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verirken, sosyal medyada tepkilere neden olan karara, Cumhuriyet savcısı da itiraz etti. Tahliye kararına yapılan itirazı değerlendiren üst mahkemenin tutuklanmasına karar verdiği Kaya, yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

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2 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN KAÇTI

Fırat Kaya, cezasının geri kalan bölümünü çekmek üzere gönderildiği Bolu Açık Cezaevi’nden 2 ay önce kaçtı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kaya, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte kaldığı evde uyurken yakalandı.

5 İLDE 8 AYRI SUÇTAN 25 YIL HAPİS CEZASI

Tutuklanıp yeniden cezaevine gönderilen Kaya’nın, birlikte yaşadığı engelli kız arkadaşına da şiddet uyguladığı ve 5 ilde işlediği, aralarında ‘Birden fazla kişi tarafından silahla yağma’, ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Yaralama’nın da olduğu 8 ayrı suçtan, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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#Fırat Kaya#Cezaevi Firarisi#Yalova

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