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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 13:44 | Son Güncelleme:

İşitme engelli çiftin nikahı, tercüman eşliğinde kıyıldı

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İşitme engelli çiftin nikahı, tercüman eşliğinde kıyıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde işitme engelli Özay Öztürk (29) ve Cansu Kamaçin (25) işaret dili tercümanı eşliğinde nikahları kıyılarak, hayatlarını birleştirdi.

İşitme engelli çiftin nikahı, tercüman eşliğinde kıyıldı
Sosyal medyadan tanışan Özay Öztürk ve Cansu Kamaçin, bir süre önce evlilik kararı aldı. İşitme engelli çiftin nikahı ise, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından kıyıldı. İşaret dili tercümanı Leyla Ahıskalı eşliğinde gerçekleştirilen nikahın ardından Başkan Taban, “Özay, bizim çok çalışkan bir kardeşimiz ve beraber çalışıyor. Bizim ekibimizde. Bizim evladımız, kardeşimiz. Hanımefendi de artık bizim gelinimiz, bizim kızımız, aileden biri oldu" dedi.

Damat Özay Öztürk, “Facebook’tan tanıştık. Konuştuk, sohbet ettik. Daha sonra buluştuk. Tekrar tekrar konuştuk. Sohbetimiz ilerledi, anlaşık. Evlenme teklif ettim. Aileler anlaştı, nişanlandık. Nikahımız kıyıldı, çok mutluyuz” dedi.

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