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İşitme cihazında ‘denetim’ uyarısı

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#İşitme Cihazı#Sağlık Bakanlığı#İl Sağlık Müdürlükleri
İşitme cihazında ‘denetim’ uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 07:00

İşitme Cihazı İthalatçıları, Satıcıları ve Çalışanları Derneği (İŞİTBİR) Başkanı Av. Salih Baz sektörde vergi denetim eksikliği olduğunu söyledi.

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İşitme cihazı sektörünün gelecek vadettiğini kaydeden Av. Salih Baz, “10 yıl öncesine kadar işitme cihazı sektörü şu anki halinin yarısı kadar bile büyük değildi. Ancak sektör şu an yılda yaklaşık 150 bin işitme kaybı olan bireyi tekrar işitme sağlıklarına kavuşmalarını sağlıyor. Sektör, şuan Türkiye genelinde 2.500 işitme merkeziyle hizmet vermekte olup ve yaklaşık 15 bin kişinin istihdam edildiği bir noktaya geldi. Bu gelişmeler sektörümüz adına umut verici” dedi.

Av. Salih Baz, şöyle devam etti: “İşitme cihazlarının satışı ve dağıtımı Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından sıkı şekilde denetlenmelidir. Bu merkezlerde lisanslı sağlık personelleri görev yapmalıdır. Ayrıca kullanıcılar satın aldıkları cihazın faturasını mutlaka talep etmelidir. Bunu yerine getirmeyen ‘sözde işitme cihazı satıcıları’ mutlaka denetim altına alınmalı, bu sayede hem hastalar mağdur olmayacak hem de vergi mevzuatının arkasından dolanılmasının önüne geçilmiş olacaktır.”

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#İşitme Cihazı#Sağlık Bakanlığı#İl Sağlık Müdürlükleri

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