Isırılan köpek eğitmeninden itibar davası

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İddiaya göre Mustafa Bal’ın dolaştırdığı Amerikan Staffordshire cinsi pitbull sınıfındaki köpek, Özmen’e saldırarak elini ısırdı. Elinde his ve sinir kaybı meydana gelen Özmen, gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle köpek sahibi Bal hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bal hakkında ‘taksirle yaralama’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bal savcılığa verdiği savunmasında, köpeğinin ağızlığını su içmesi için çıkardığını, köpeğin müşteki Özmen’in yanına giderek onu kokladığını, ardından yanına döndüğünü ve olayda bir ihmalinin bulunmadığını belirterek suçlamaları reddetti.

30 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT İSTEDİ

Eren İhsan Özmen, Bal’a manevi tazminat davası da açtı. Müvekkilinin bu haksız saldırı nedeniyle elinde his ve sinir kaybı meydana geldiğini dilekçesinde belirten Özmen’in avukatları Caner Doruk ve Mert Ceylan, “Bal, geçirdiği bir trafik kazasında yüzde 68 engelli raporuna sahiptir. Kontrolde tutamayacağı güç ve boyutta bir köpeği gezdirmesinde ağır kusurunun bulunduğu açıktır. Mesleği köpek eğitmenliği olan biri olarak köpek saldırısı sebebiyle yaralanan müvekkilin mesleki onur ve şerefi zedelenmiştir. Müvekkilin uğradığı elem ve ızdırabın giderilmesi için davalı Bal’ın 30 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz” dedi.