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İş insanını 1 milyon TL için öldürmüşler

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Pendik#Şüpheli
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 07:00

İstanbul Pendik’te geçen cuma günü inşaat şirketi olan ve aldığı özel bir iş için Kocaeli’nden gelip şirketini ziyaret eden işinsanı Ercan Ekşi (46), şirketten çıkış yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

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Yaklaşık 480 saatlik görüntü çalışmasının ardından tetikçi Muhammet Gündüz’ün (23) kimliğini tespit eden ekipler, şüphelinin farklı günlerde şirket etrafında keşif yaptığını, Ekşi’nin şirkete geliş ve gidiş günleri ile saatlerini öğrendiğini ve olaydan 3 saat önce şirkete gelip dışarıda beklediğini belirledi. Gündüz’ü, yaya olarak kaçarken otomobile alıp kaçıran Özcan Otay (48) ve saldırıya yardım ettiği öne sürülen Mehmet Güner’in de (27) kimlikleri de tespit edildi. Polis ekipleri, tetikçi Gündüz’ü olaydan sonraki gün akşam saatlerinde Taksim’de yürüyüş yaparken yakaladı. Saldırıya yardım eden diğer iki şüpheli de yakalanıp gözaltına alındı.

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‘YARALAMA KASTIYLA ATEŞ ETTİM’

3 şüphelinin de ‘kasten yaralama’ gibi çeşitli suçlardan emniyette sabıkaları çıktı. İfadesinde cinayeti itiraf eden Gündüz, saldırıyı 1 milyon TL karşılığında gerçekleştirdiğini ama parayı tahsil edemediğini öne sürerek, “İstanbul’a çalışmaya gelmiştim. Sürekli iş değiştirdim, böyle bir teklif gelince kabul ettim” dedi.

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3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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#İstanbul#Pendik#Şüpheli

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