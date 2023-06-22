İşinsanı yaşamını yitirmişti! Hafriyat kamyonu şoförü tutuklandı

Haberin Devamı

Kontrolden çıkan kamyon, minibüsün üzerine devrilmişti. Devrilen kamyondaki toprak, minibüsün içine dolmasıyla minibüste bulunan Hür Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Orhon (73) yaşamını yitirmiş, sürücü İbrahim Halil Akbal ise yaralı olarak Bodrum Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Muhittin Orhon

YARALI KURTULMUŞTU

Kazadan yaralı olarak kurtulan hafriyat kamyonu sürücüsü Fikret Çevlik tedavisinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Çevlik, çıkarıldığı mahkemede ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklandı. Çevlik’e ayrıca Çevre Kanuna muhalefetten ve emre aykırı hareketten 15 bin lira cezai işlem uygulandı. Minibüs sürücüsü İbrahim Halil Akbal’ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haberin Devamı

7 MİLYON LİRA CEZA

Öte yandan, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 5 gün içinde hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimlerde 7 milyon liralık cezai işlem uygulandığı bildirildi.