İşinsanı İnan Kıraç hastaneden kaçırıldı

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İşinsanı İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024’te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle Anadolu 18’inci Aile Mahkemesi’nde dava açtı.

Mahkeme, dava kapsamında İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Geçtiğimiz günlerde Adli Tıp Kurumu’na giden İnan Kıraç, Adli Tıp 10’uncu İhtisas Kurulu’nda heyet karşısına çıktı. Heyet, İnan Kıraç’a bir dizi nörolojik test yaptı. İnan Kıraç ile ilgili hazırlanan rapor, mahkemeye gönderildi. Raporda, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığının ve vasi tayin edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine Anadolu 18’inci Aile Mahkemesi, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar vererek, Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin’i geçici vasi olarak atadı. Mahkeme ayrıca, İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da alarak, Kıraç’a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verdi.





İnan Kıraç hastaneden bu araçla kaçırıldı

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EŞİ HAKKINDA 1 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI

İnan Kıraç’ın vasisi olarak atanan Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin, Anadolu 2’nci Aile Mahkemesi’ne başvurarak Kıraç’ın eşi Emine Kıraç (Alangoya) hakkında dün 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Aile Mahkemesi, kararın Anadolu 2’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ve Koç Üniversitesi Hastanesi’ne gönderilmesine hükmetti.

VASİ ONAYI OLMADAN HASTANEDEN ÇIKAMAZ

Anadolu 2’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’nce Koç Üniversitesi’ne iletilmek üzere İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda İnan Kıraç’ın demans hastası olduğu, bu hastalığı nedeniyle herhangi bir ilaç tedavisi almadığı ve bilinmeyen hastalıklarının tespit edilmesi için Koç Üniversitesi Hastanesi’nde check-up muayenesinin yapılmasına karar verildiği belirtildi. Kıraç’ın tüm işlemlerinin vasilerinin talimatı ve onayıyla yapılmasının gerektiği, tedavisinin yarıda kesilmesinin kendi isteği veya yakınlarının isteğiyle taburcu olmasının, vasilerinin yazılı onayı ve talimatı olmadan hastaneden taburcu olmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

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HASTANEDEN EŞİNİN ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLDİ

Koç Üniversitesi Hastanesi’nde mahkeme kararıyla tedavi sürecinde bulunan İnan Kıraç, dün verilen bu kararların ardından dışarıdan gelen kişilerle temasa geçti. İddialara göre Kıraç, kendi rızasıyla hastaneden çıkarak dışarıda bekleyen bir otomobile binerek hastaneden ayrıldı. Ancak vasilerin hastane yönetimine daha önceden bildirdiği kesin talimatlara rağmen bu çıkışın gerçekleşmesi hukuki açıdan suç sayıldı. Kıraç’ın hastaneden çıkarılmasında eşi Emine Kıraç’a(Alagonya) yakın kişilerin rol oynadığı öne sürülürken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kıraç’ın bulunması için polis çalışma başlattı.

HASTANE: KAÇIRILMADI KENDİ AYRILDI

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İnan Kıraç’ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili hastaneden yapılan açıklamada ise kaçırılma iddiasının doğru olmadığı kaydedildi. Açıklamada “Tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır” denildi.