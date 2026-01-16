×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İşinsanı Erdoğan Akbulak ve doğa fotoğrafçısı Cengizhan Güngör gözyaşlarıyla uğurlandılar

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan Akbulak#Cengizhan Güngör#Etiyopya
İşinsanı Erdoğan Akbulak ve doğa fotoğrafçısı Cengizhan Güngör gözyaşlarıyla uğurlandılar
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2026 07:00

Madencilik şirketi sahibi işinsanı Erdoğan Akbulak ile iş dünyasından çekildikten sonra doğa fotoğrafçılığı yapan arkadaşı Cengizhan Güngör, 8 Ocak’ta fotosafari için Etiyopya’ya gitti. İkilinin de içinde bulunduğu grup, 12 Ocak’ta soygun amaçlı silahlı bir grubun saldırısına uğradı.

Haberin Devamı

Akbulak ve Güngör saldırıda hayatını kaybetti. Erdoğan Akbulak ile Cengizhan Güngör’ün cenazeleri, Etiyopya’daki işlemlerin ardından Türkiye’ye getirildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapılan cenazeler daha sonra ailelerine teslim edildi.

Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör’in cenazeleri dün son yolculuğuna uğurlanmak üzere Üsküdar Şakirin Camii’ne getirildi. Cenaze namazı öncesinde Akbulak’ın oğlu Sinan Akbulak ile Güngör’ün yakınları taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan Akbulak’ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cengizhan Güngör’ün cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesine gönderildi. 

İşinsanı Erdoğan Akbulak ve doğa fotoğrafçısı Cengizhan Güngör gözyaşlarıyla uğurlandılar

Gözden KaçmasınEtiyopya’da fotosafari yapan 2 Türk işinsanı soygun kurbanıEtiyopya’da fotosafari yapan 2 Türk işinsanı soygun kurbanıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Erdoğan Akbulak#Cengizhan Güngör#Etiyopya

BAKMADAN GEÇME!