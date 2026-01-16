İşinsanı Erdoğan Akbulak ve doğa fotoğrafçısı Cengizhan Güngör gözyaşlarıyla uğurlandılar

Haberin Devamı

Akbulak ve Güngör saldırıda hayatını kaybetti. Erdoğan Akbulak ile Cengizhan Güngör’ün cenazeleri, Etiyopya’daki işlemlerin ardından Türkiye’ye getirildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapılan cenazeler daha sonra ailelerine teslim edildi.

Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör’in cenazeleri dün son yolculuğuna uğurlanmak üzere Üsküdar Şakirin Camii’ne getirildi. Cenaze namazı öncesinde Akbulak’ın oğlu Sinan Akbulak ile Güngör’ün yakınları taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan Akbulak’ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cengizhan Güngör’ün cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesine gönderildi.