Isınmak isterken egzozdan öldüler

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Ankara’nın Ayaş ilçesi Gökçebağ Mahallesi mevkisinde dün öğle saatlerinde yol kenarında park halindeki otomobilden şüphelenenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Aracın olduğu bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın içinde 3 kişi, hareketsiz bulundu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin Mehmet Gökdemir, Satılmış Koç ve Kurban Duran olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede, 3 kişinin vücutlarında darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanılmadı. Aracın içinde ise yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi. Mehmet Gökdemir, Satılmış Koç ve Kurban Duran’ın cansız bedenleri Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kesin ölüm nedenleri, otopsi sonucu belli olacak.

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ARABAYI PARK EDİP KALORİFERİ AÇMIŞLAR

Ölenlerden çobanlık yapan Mehmet Gökdemir’in eniştesi Ramazan Şengül, “Dün akşam Ankara’ya eğlenmeye gitmişler. Gelirken de alkollü oldukları için arabayı yol kenarına çekmişler. Kaloriferi de açmışlar. Çok üzgünüz” dedi.