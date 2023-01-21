Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Isınmak isterken egzozdan öldüler

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Egzoz#Gökçebağ
Isınmak isterken egzozdan öldüler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 07:00

Ankara’da Mehmet Gökdemir, Satılmış Koç ve Kurban Duran yol kenarına park ettikleri otomobilin içinde ölü bulundu. Arabanın içindeki yoğun egzoz kokusu karbonmonoksit zehirlenmesini akıllara getirdi.

Haberin Devamı

Ankara’nın Ayaş ilçesi Gökçebağ Mahallesi mevkisinde dün öğle saatlerinde yol kenarında park halindeki otomobilden şüphelenenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Aracın olduğu bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın içinde 3 kişi, hareketsiz bulundu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin Mehmet Gökdemir, Satılmış Koç ve Kurban Duran olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede, 3 kişinin vücutlarında darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanılmadı. Aracın içinde ise yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi. Mehmet Gökdemir, Satılmış Koç ve Kurban Duran’ın cansız bedenleri Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kesin ölüm nedenleri, otopsi sonucu belli olacak.

Haberin Devamı

ARABAYI PARK EDİP KALORİFERİ AÇMIŞLAR

Ölenlerden çobanlık yapan Mehmet Gökdemir’in eniştesi Ramazan Şengül, “Dün akşam Ankara’ya eğlenmeye gitmişler. Gelirken de alkollü oldukları için arabayı yol kenarına çekmişler. Kaloriferi de açmışlar. Çok üzgünüz” dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Egzoz#Gökçebağ

BAKMADAN GEÇME!

Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi Pişince tüm vitamini gider inanışı doğru mu

Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi? 'Pişince tüm vitamini gider' inanışı doğru mu?

#Sağlık
Yumurta akı filtresi mikroplastik sorununa çözüm olabilir mi ‘Fakülte toplantısında oturmuş sandviçime bakarken aklıma geldi’

Yumurta akı filtresi mikroplastik sorununa çözüm olabilir mi? ‘Fakülte toplantısında oturmuş sandviçime bakarken aklıma geldi’

#Plastik
Konyaspor, İlhan Palutu neden gönderdi Yerel basın: Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı

Konyaspor, İlhan Palut'u neden gönderdi? Yerel basın: "Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı"

#İlhan Palut