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Isınmak için yaktıkları ateş kâğıt deposunda yangına sebep oldu

#Yangın#İstanbul#Sanayi
Isınmak için yaktıkları ateş kâğıt deposunda yangına sebep oldu

Kartal’da oto sanayi sitesinde ısınmak için yakılan ateş yangına sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında ölen ya da olmazken facianın eşiğinden dönüldü. Kâğıt deposundaki yangın havadan görüntülendi.

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Yangın sabahın erken saatlerinde Kartal’da bulunan Kartal Oto Sanayi sitesindeki 2 katlı kâğıt deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kâğıt deposunda ısınmak için yakılan ateş yangına sebep oldu. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın dronla havadan görüntülendi.

Isınmak için yaktıkları ateş kâğıt deposunda yangına sebep oldu

 

“ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKMIŞLAR”

Yangını gören Ahmet Şahin, “ Isınmak için ateş yakmışlar yangın çıkmış, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.” diye konuştu.

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#Yangın#İstanbul#Sanayi

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