Isınmak için yaktığı ateşe düştü! Ağır yaralandı

Haberin Devamı

Olay dün akşam Orhaniye mahallesi pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Polis ekipleri, Pazaryerinin önünde birinin yerde yattığı yönünde ihbar aldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Cengin Ş.(67)'nin vücudunda yanık izlerini görünce 112'ye haber verdiler. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda 1. derece yanıklar oluşan Cengin Ş.(67)'nin "Beni birileri yaktı" dediği şeklindeki ifadesinin ardından, yapılan incelemede kendini yaktığı ortaya çıktı.

Yaralı şahıs, yanık ünitesinde tedavi altına alındı.