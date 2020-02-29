İsimsiz kahramanlara vefa pulu

Koleksiyonculuğu desteklemek ve çeşitlendirmek amacıyla her yıl tema belirleyerek anma pulu bastıran PTT, Emniyet Genel Müdürlüğü, AFAD ve Rehber Köpekler Derneği ile işbirliğine gidiyor. Bu kapsamda, üç adet farklı anma pulu bastırılacak. Pulların birinde bomba imha, kadavra arama, iz sürme ve uyuşturucu takibi gibi birçok alanda emniyet personelinin yardımına koşan ‘hassas burunlar’ı temsilen eğitimli bir köpeğin fotoğrafı yer alacak. İkinci pulda da, deprem sonrasında onlarca hayat kurtaran AFAD’ın arama kurtarma köpeği olacak.

Yardımcı köpekler hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan proje doğrultusunda, Türkiye’nin ilk rehber köpeği ‘Kara’ da diğer anma pulunda yer alacak. Kara, İngiltere’nin eski Ankara büyükelçisi Richard Moore’un eşi Maggie Moore ile birlikte Rehber Köpekler Derneği’ni kuran Nurdeniz Tunçer’e yaklaşık üç yıldır kılavuzluk yapıyor.



Anma pulları, 4 Mart’ta düzenlenecek tanıtım toplantısının ardından tedavüle sunulacak. Anma pulu bir olay, konu veya kişiyi anmak, tanıtmak amacıyla seri ya da blok şeklinde bastırılıyor ve tirajı, kısa sürede tükenecek şekilde sınırlı tutuluyor. Bu yüzden anma pulları, hem yurtiçi hem de yurtdışında koleksiyoncular arasında büyük ilgi görüyor.





