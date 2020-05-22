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Haber Giriş: 22.05.2020 - 16:46,Son Güncelleme:

İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'te

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CNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.

Onlar pandemi sürecinde en ön cephede savaşan kahramanlar… Onlar hekim, hemşire, hasta bakıcı ama önce insan... Evlatları, anne-babaları, kardeşleri var.Onlar isimsiz kahramanlar…Ne yaşadılar, nasıl dayandılar, bu mücadeleyi nasıl yönettiler? 

Belgeselde, pandemi mücadelesinin gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarımızın gözünden yaşanılan süreç aktarılacak. 

‘İsimsiz Kahramanlar’ belgeseli 24 Mayıs Pazar günü saat 18:00’de CNN TÜRK’te olacak.

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