MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİsimsiz kahramanlar, bulutların üzerinde
GeriGündem İsimsiz kahramanlar, bulutların üzerinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 14:33 | Son Güncelleme:

İsimsiz kahramanlar, bulutların üzerinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsimsiz kahramanlar, bulutların üzerinde
Abone Olgoogle-news

MİLLİ Savunma Bakanlığı, uçaktan paraşütle atlayan Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin gökyüzünde süzülürken çekilen görüntülerini paylaştı.

İsimsiz kahramanlar, bulutların üzerinde
Bakanlığın Twitter hesabından, uçaktan paraşütle atlayan Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin eğitimine ilişkin video paylaşıldı. Videoda, uçaktan atlayan personelin havada el ele tutuşup bulutların üzerinde süzülmesi ve sonra tekrar ayrılarak paraşütle yere inmeleri yer aldı. "Korkusuzca ve profesyonelce her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın isimsiz kahramanlarını bir de bulutların üzerinde izleyelim" mesajı ile paylaşılan video ilgi gördü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle