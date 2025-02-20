İsimleri farklı katilleri aynı

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7 ÇOCUK ANNESİNE 6 KURŞUN

Muş Malazgirt’e bağlı Balkaya köyünde yaşayan İhsan İsi, önceki gün, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Aynur İsi’ye (40) uzun namlulu silahla ateş etti. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücuduna 6 mermi isabet eden Aynur İsi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. 7 çocuk annesi Aynur İsi’nin cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü. Jandarma ekiplerince Erzurum’da yakalanan İhsan İsi tutuklandı.

BOŞ ARAZİYE GÖTÜRÜP KATLETTİ

İzmir Aliağa’da yaşayan kardeşinin yanına yerleşen Fatma Şentürk (34), dün öğle saatlerinde, boşanma aşamasındaki eşi M.Ş. (40) ile buluştu. Hakkında uzaklaştırma kararı da bulunan M.Ş. ile Fatma Şentürk, otomobille Güzelhisar Mahallesi’ne gitti. Boş bir arazi yakınında ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.Ş., Şentürk’ü çeşitli yerlerinden bıçaklayıp otomobille kaçtı. Şentürk, hayatını kaybetti. Jandarma, kaçan M.Ş.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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BİR HAFTA ÖNCE BOŞANMIŞTI

Ankara Etimesgut’ta da önceki gün İsmail Kara (40) 1 hafta önce boşandığı Selma Yalçın’ın (39) yeni taşındığı evine gitti. İsmail Kara, çıkan tartışmada Selma Yalçın’ın bıçakladıktan sonra kaçtı. Selma Yalçın hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan caniyi yakaladı. Kara, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Selma Yalçın’ın babası Recep Yalçın, kızının kendisine yeni bir hayat kurmaya çalıştığını söyleyerek, “Çocuğuma ev tuttum. 1 hafta olmadan eşyalarını açmadan çocuğumu öldürdü. Benim çocuğum sana ne yaptı? Kendin ettin, kendin buldun; kendin batırdın. Kumar oynadı, 4 milyon para verdi. Çocuğuma iftiralar attı. Allah’ından bulsun. Devletime güveniyorum, devletim onu dışarı çıkarmayacak” dedi.