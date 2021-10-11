İsim ve soyisim değişikliği e-Devlet’te

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek, “İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması” hizmetinin, e-Devlet kapısına taşındığı belirtildi. Açıklamada, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda, 17 Ekim 2017’de yapılan düzenleme sonucu, kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla, Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesinin önünün açıldığı hatırlatıldı. Kanunda belirlenen sürenin 6 Aralık 2019’daki düzenleme ile 3 yıl daha uzatıldığı kaydedildi.

İŞ YÜKÜ AZALTILDI

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Genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adların da mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındığı belirtildi. Düzenlemelerle mahkemelerin iş yükünün azaltıldığı kaydedilen açıklamada, 2017’den bugüne kadar 275 bin 808 kişinin soyadını, 121 bin 65 kişi ise ismini düzelttiği kaydedildi.