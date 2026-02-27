İsim önerisi: Kanunla ihtilaflı çocuk

Haberin Devamı

Hazar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayla Kerimoğlu, komisyondaki sunumunda, ‘suça sürüklenen çocuk’ kavramının bile bir biçimde çocuğu suçla ilişkilendirdiğini belirtti. Kerimoğlu, “Bu kavram rehabilitasyonu zorlaştırmakta, çocuk suç kimliğini daha kolay içselleştirmekte. Çocuk ‘Bu kavram var ve ben gideyim, suç işleyeyim’ demiyor, ama o suçtan sonra bu tanımdan itibaren o suç kimliğini üstüne giyiyor. Uluslararası standartlarda artık ‘hukukla çatışma halinde olan çocuk’ tanımı öne çıkıyor dedi. Komisyondaki değerlendirmeler ise şöyle:

‘ÇOCUKÇA SUÇ’ BU OLAMAZ

Müşerref Tuba Durgut (Komisyon Başkanı): “Kanunla ihtilaflı çocuk” tanımı bana çok makul geldi. Çünkü “suça sürüklenen çocuk” tanımı, çocuğu suçtan tamamen ari bir noktaya taşıyor ve tamamen edilgen kabul ediyor kendini. Mesela son örnekten gidelim: Atlas’ı öldürmüş, başka bir çocuğu gaddarca, vahşice öldürmüş, ama “O suça sürüklendin, senin aslında hiçbir sorumluluğun yok” diyoruz. Şöyle bir handikabı da var: Belki çocuk beraat edecek ama en baştan onu “suça sürüklenen çocuk” olarak etiketlemiş de oluyoruz. “Kanunla ihtilaflı çocuk” tanımı bana biraz daha bilimsel ve daha vicdani geliyor. Çünkü bir çocuğu böyle defalarca bıçak darbesiyle öldürmek “çocukça suç” tanımına girmiyor benim dünyamda. Dijital bir çağa geçtik, suçun mahiyeti değişti. Çocukluğumuzdaki çocuk suçlu profili yok ne yazık ki. Bu küresel kirlilikten Türkiye de nasibini alıyor. Başka ülkelerde seyredip dehşete düştüğümüz, belgesellerde seyredip dehşete düştüğümüz şeyleri maalesef şimdi medyada okuyup görüyoruz ve yaşıyoruz. Dolayısıyla, biraz daha somut ve caydırıcı tedbirleri önemsiyorum.

DÜNYADA VAHŞET DİZ BOYU

Sibel Suiçmez (CHP Trabzon Milletvekili): Biz bu çocuklara “suça sürüklenen” diyoruz diye suçlarda bir artış mı acaba oldu? Sadece suça sürüklenen çocukların işlediği suç tiplerinde değil ki bu olaylar, hepsinde değişti. Yani insan öldürmelerin çeşidine baktığınız zaman dünyada da vahşet diz boyu. ‘Kanunla ihtilaflı olan çocuklar’ olabilir. Bir anlamı olur, o da ilk tespitlerde yani ailede, okulda belki suça karışmadan önce bu çocuğun ihtilaf yaratacak bir çocuk olduğunu tespit etmede anlam ihtiva eder. Ancak ‘Bu terimi kullandığınızda suça sürüklenen çocuk suç işlemekten vazgeçecek’; buna inanmıyorum.

İNFAZDA İLGİNÇ UYGULAMA

Erol Keleş (AK Parti Elazığ Milletvekili): Suça sürüklenen çocuklar, daha doğrusu suç işleyen çocuklar kapalı infaz kurumuna sevk ediliyor ve hükümlü olana kadar da burada kalıyor. İlginçtir; hüküm giydikten sonra da bu çocukları eğitimevine gönderiyor, açık cezaevine gönderiyoruz. Yani suçu belli olana kadar kapalı cezaevinde, hükmü aldıktan sonra da açık cezaevine gönderiyoruz. Şimdi, açık cezaevlerinde de özellikle bu çocuklara psikolojik destek sağlayacak yani çıktığı zaman tekrar suç işlenmesini önleyecek ya da açık cezaevindeyken suça bulaşmaması için Sağlık Bakanlığı olarak ne gibi tedbir alabiliriz? Birinci basamaktaki olduğu gibi bu çocukların özellikle üçüncü basamak psikiyatri açısından değerlendirilmesi çok önemli.”