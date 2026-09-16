‘İsim’ kararı için AYM beklenecek

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Yeni Parti’deki “isim krizi”, Yenilik Partisi’nin başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın isim değişikliği yapılması yönünde gönderdiği tebligatın ardından başladı. Bu gelişmeden sonra kamuoyunda Yeni Parti’nin ismini değiştirip değiştirmeyeceği tartışması başlarken, Yeni Parti ise dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yaptığı MYK toplantısında konuyu değerlendirdi. Parti yetkilileri, iki parti arasındaki isim benzerliğinin Siyasi Partiler Yasası’nda tanımlandığı şekliyle bir “iltibas” kapsamında değerlendirilemeyeceğini, iki partinin kısaltmalarının da aynı olmadığına işaret ederken, Parti Sözcüsü Zeynel Emre de MYK’nın ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Partimizi kurarken uzmanlardan gerekli mütaalalar alındı, İçişleri Bakanlığı ve Yargtıay’a başvuru süreçleri de prosedüre uygun şekilde yerine getirildi. Sonra, ismi benzerliği iddiasıyla ağustos ayında bir başvuru yapıldı. Bu tür durumlarda Yargıtay Başsavcılığı durumu ilgili partiye bildirir. Biz ülkede iki partiyi birbirine karıştıran bir kişinin bile olduğuna inanmıyoruz. O nedenle ismimiz üzerinden dönen tartışmayı anlamsız olduğunu düşünüyoruz. Biz ismimizi koruyoruz.

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ONLARCA ÖRNEK VAR



Gerektiğinde kurucular kurulu ya da kurultayda isimle ilgili gerekli tasarrufu kullanma olanağı vardır ancak biz bir iltibas olduğunu düşünmüyoruz. Yargıtay Başsavcılığı’nın bize yönelik bir işlem yapma, resen isim değiştirme gibi bir yetkisi yok, AYM’ye götürme hakkı var, götürür götürmez onu bilemiyoruz, götürürse AYM’nin kararına bakılır. Götürülürse AYM bir ay içinde karar verir. İsimler karıştırılıyorsa düzeltme yapılmasını isteyebilir. Biz, AYM kararlarına baktık. Örneğin Türkiye Birlik Partisi ile Türk Birliği Partisi konusunda başvurulmuş, AYM bu başvuruya iltibas olmadığı kararını vermiş. Bunun gibi onlarca örnek vardır. Bu çok küçük bir detay. Sanki hiç çalışılmamış, konuşulmamış, düşünülmemiş, sanki çok bir büyük bir engelmiş gibi bu konunun tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Partimiz 81 ilde örgütlenmesini tamamladı, kurultay sürecini başlattı. Tamamen hazır haldeyiz. Seçime girmek açısından da bir problem yok.”

YARGITAY’DAN TEBLİGAT

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Yenilik Partisi’nin başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı isim değişikliği yapılması yönünde Yeni Parti’ye tebligat göndermişti. Tebligattaki isim değikliği için tanınan sürenin 18 Eylül’de dolacağı, Başsavcılığın gerekli görmesi halinde bu sürenin dolmasının ardından AYM’ye başvurabileceği belirtiliyor.