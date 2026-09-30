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İsim davası… AYM’den Yeni Parti’ye bir ay süre

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#Yeni Parti#AYM Kararı#Siyasi Parti İsim Davası
İsim davası… AYM’den Yeni Parti’ye bir ay süre
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 07:00

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu dün Yeni Parti’nin “isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi” için yapılan başvuruda, partiye savunması için 1 ay süre verilmesini kararlaştırdı.

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AYM dün sabah YENİ Parti’nin ismine ilişkin kritik başvuruyu Genel Kurul’da ele aldı. Toplantısı sonucu, AYM, Yeni Parti’ye savunma sunması için 1 ay süre verilmesi kararlaştırdı. Savunma sonrası AYM başvuruyu karara bağlayacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazısı, Yenilik Partisi’nin iddiaları ve YENİ Parti’nin savunması değerlendirilecek ve başvuru hakkında karar verilecek.

NASIL BAŞVURU YAPILMIŞTI

Yeni Parti’nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yeni Parti ile isim benzerliği bulunduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Başsavcılık, “iltibas” nedeniyle Yeni Parti’ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuş ve 18 Eylül’e kadar süre tanımıştı. İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM’ye gönderilmişti.

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ÜÇ OLASI KARAR SEÇENEĞİ

1- TALEP REDDEDİLEBİLİR: AYM, Yeni Parti’nin isim ve rumuzunun Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olmadığı sonucuna varırsa, isim ve rumuzun hükümsüzlüğü ile sicilden terkin talebini reddedebilir.

2- İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İHTAR: AYM, isim benzerliği nedeniyle kanuna aykırılık bulunduğu sonucuna ulaşırsa, aykırılığın giderilmesi
için Yeni Parti’ye ihtar kararı verebilir. Bu durumda tartışmanın odağı parti tüzel kişiliğinden ziyade isim ve rumuzun değiştirilmesi olur.

3- TALEP KABUL EDİLEREK SİCİLDEN TERKİN: Başvuruda talep edildiği şekilde, isim ve rumuzun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi de AYM’nin önündeki seçenekler arasında bulunuyor.

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İKİ İSİM ALTERNATİFİ

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesi’nin isimde iltibas bulunduğuna karar vermesi halinde “Türkiye’nin Yeni Partisi” veya “Milletin Yeni Partisi” isimlerinden birinin tercih edilebileceğini açıklamıştı.

 

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#Yeni Parti#AYM Kararı#Siyasi Parti İsim Davası

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