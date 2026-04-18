Işıl’ın ölümünde kusur raporu istendi

Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2026 07:00

İSTANBUL Pendik’de 18 Mayıs 2025’te, iddiaya göre, özel bir hastanede hemşire olan Ömer Faruk Ballı (26), kullanmakta olduğu otomobil ile yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç’e çarparak ölümüne neden oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ömer Faruk Ballı’nın, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Anadolu 56’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ömer Faruk Ballı, ölen Işıl Öykü Dinç’in annesi Özlem Dinç, baba Yunus Dinç ve taraf avukatları katıldı. Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de duruşmayı izleyerek aileye destek oldu.

‘IŞIKLARDAN BİR TANESİ ÇALIŞIYORDU’

Tanık polis memuru Oğuzhan Kurt, “MOBESE birimine ulaştık ve olay yerinde ışıklardan bir tanesinin çalıştığı belirtildi. Olay yerine anons sonrası 10 dakika içerisinde gittik” diye konuştu. Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkındaki adli kontrol kararının devamına ve Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklenilmesini talep etti. Mahkeme hâkimi, tarafların kusur durumlarına ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) Trafik İhtisas Dairesi’nce hazırlanacak raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı 11 Eylül 2026’ya erteledi.

 

