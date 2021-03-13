Işıklı falez yanıtı

Eleştirilere yanıt verirken proje hazırlanmadan önce uzmanlar tarafından hassas ölçümler yapıldığını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Işıklar hem görsel olarak gözü yormayacak hem de doğaya zarar vermeyecek şekilde ayarlandı. Projektörlerin renginden voltajına, hayvanlara etkisinden ışığın hangi yöne baktığına ve konumuna kadar her detay projeye işlendi. Işıklandırma ihalesini alan firma, son teknoloji elektrik aksamı kullanarak altyapıyı kuruyor” diye konuştu. Gerekli tüm izinlerin alındığını belirten Başkan Böcek, şöyle devam etti:

“Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü projeye onay verildi. Bölge Koruma Kurulu üyeleri ilk etap tamamlandığında tekrar inceleme yapacak. Projede taahhüt edilenin dışında bir uygulama görülürse düzeltilmesi istenecek. Falezlerde Antalya’ya yakışan ışıl ışıl bir görüntü ortaya çıkacak. 2 etaplı projenin değeri 10 milyon lira civarında.”

İKİ ETAPLI PROJE

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ışıklandırma projesinin kuş uçuşu 1000 metrelik ilk etabında Yavuz Özcan Parkı, Yat Limanı, Karaalioğlu Parkı ve ardından Atatürk Parkı falez bandında aydınlatma sistemi kurulacak. İkinci etap ise Yat Limanı’nda yaklaşık 650 metre ve Atatürk Parkı falezlerinde de yaklaşık 1750 metrelik alanı kapsayacak.

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