Işıklar "doğa ve insan için dayanışma" temasıyla kapatıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl "Dünya Dayanışma Saati" etkinliği sadece evlerde gerçekleşti.

Vatandaşlar, "doğa ve insan için dayanışma" temalı etkinliğe saat 20.30-21.30 arasında evlerindeki ışıkları söndürerek katılırken, ilgili görselleri de dijital mecralardan paylaştı.

Önceki yıllarda dış mekanlarda da etkinlikler gerçekleştirilirken bu yıl sağlık önlemleri doğrultusunda bireylere, #EvdeKal çağrısı yapılarak, bireysel katılım ön plana çıkarıldı.







