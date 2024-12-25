İsias Otel davasında karar açıklandı: Otel sahibine 18 yıl, oğluna 17 yıl, mimara 18 yıl hapis

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Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 72 kişiye mezar olan İsias Otel davasının 6'ncı duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, 6'ncı duruşmada müşteki ailelerin ifadelerini ve sanık savunmalarını dinledikten sonra duruşmaya saat 22.30’da ara verdi. Heyet, verdiği ara sonrası, saat 02.00'de kararlarını açıkladı. Sabah başlayan ve gün boyu devam eden duruşmada mahkeme heyeti, otelin sahibi Ahmet Bozkurt'a ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 18 yıl 5 ay 7 gün, Bozkurt'un oğlu Mehmet Fatih Bozkurt'a 17 yıl 4 ay 28 gün, mimar Erdem Yılmaz'a 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına, 16 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdığı Hasan Aslan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Sanıklar Halil Bağcı ve Mehmet Göncüoğlu için ise 8 yıl 4 ay hapis cezası veren heyet, cezalarda iyi hal indirimi uyguladı. Mahkeme heyeti ayrıca, Ahmet Bozkurt'un eşi Ulviye ile çocukları Efe Bozkurt, Bilge Açık, Seda Zeren ve Şule Özbek'in beraatine karar verdi.

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KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL: DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, karar sonrası adliye önünde bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Üstel davanın takipçileri olacaklarını belirterek, "Adıyaman 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin İsias Otel davası kararını açıklamasının ardından suçlular bekledikleri cezayı tam alamasa da adaletin tecelli ettiğini düşünüyoruz. İsias Otel'in sahibi ve mimarı dahil sanıkların suçlu bulunması bizi kısmen mutlu etti. Ancak bu mücadele bitmedi. Şampiyon Melekler yattıkları yerde huzura kavuşana kadar davayı takip edeceğiz. Hedeflediğimiz adalet tecelli edene kadar yolumuza devam edeceğiz. Tarihinde ilk defa hükümet ve muhalefet tek yürek oldu. Asrın felaketinin yaşandığı günden itibaren davayı beraber izledik. Birlik ve beraberlik içinde bu işi daha ileri taşıyacağız. Zaten hep söyledik, biz bu adaletin tam tecelli edene kadar ve halkımızın ve özellikle şampiyon meleklerimizin yattıkları yerde manevi huzur bulana kadar biz bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Buradan biz gerekçeli karar açıklandıktan sonrada istinafa müracaat edip bu konuyu daha ileriye taşıyacağız ve biz ülke olarak bu işin takipçisi olacağız. Vicdanları rahat ettirene kadar biz mahkeme salonlarını takip edeceğiz. Hedeflediğimiz adaletin tecelli edene kadar biz yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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Otel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılmış; 39'u KKTC'li voleybol sporcusu, öğretmen ve antrenör olmak üzere toplam 72 kişinin hayatını kaybetmişti.