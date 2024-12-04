İsias Otel davasına KKTC Başbakanı katıldı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’daki İsias Otel’de KKTC’den voleybol turnuvası için gelen aralarında sporcu, öğretmen, antrenör ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği üyelerinin de bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetmişti. Yıkımın ardından başlatılan soruşturmada 3 kişi tutuklandı, 11 kişi hakkında Adıyaman 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, yapının 1991 yılında apartman olarak inşa edildiği, daha sonra ruhsatsız ve kaçak kat eklendiği, binanın inşaatında dere kumu kullanıldığına ilişkin bilgiler yer alırken, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Erdem Yıldız ve Mehmet Fatih Bozkurt ile Efe Bozkurt, Halil Bağcı ve diğer tutuksuz sanıklar hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıla kadar hapis cezası istendi. Davanın 5’inci duruşması için depremde ölenlerin yakınları adliyeye geldi. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da duruşmaya katıldı.

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‘EN ÖNEMLİSİ BİR BABA OLARAK BURADAYIM’

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, “Burada başbakan olarak ama en önemlisi bir baba olarak bulunmaktayım. Ana muhalefet başkanı hem başkan olarak hem baba olarak yine bakan arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, halkımız bir bütünlük içerisinde mahkemenin kararını dikkatli bir şekilde izleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güvencimiz sonsuzdur ama burada halkımın hakkını, hukukunu korumak için bulunmaktayız ve evlatlarımıza, çocuklarımıza mezar olan İsias Otel gibi diğer otellerin olmaması için bunu sonuna kadar savunacağız, savunmaya da hep birlikte devam edeceğiz. Bu oteli yaparken suç işleyenler mahkeme huzurunda gerekli cezayı alana kadar bu davalarımızdan vazgeçmeyeceğiz ve bu davalarımız inancımız odur ki; en iyi şekilde sonuçlanacak” dedi.

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24 ARALIK’A ERTELENDİ

Öte yandan savcı mütaalasında inşaat mühendisi ve mimar olan 4 sanığın meslekten men edilmesi gerektiğini belirtildi. Savcı, sanıkların tutuklu bulundukları sürelerin alacakları cezalardan düşürülmesini de ekledi. Duruşma, 24 Aralık’a ertelendi.