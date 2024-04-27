İsias davasında yeni rapor

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Adıyaman 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşma, “Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmakla” suçlanan 3’ü tutuklu 11 sanığın savunmalarıyla başladı.

İsias Otel’in enkazında can veren Kuzey Kıbrıs’lı 35 kişilik ortaokul kız ve erkek takımı ekibine KKTC’de ‘Şampiyon Melekler’ adı veriliyor.

Otel sahibi Ahmet Bozkurt ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirterek, 1993’te başladığı inşaatta malzemeleri çok dikkatli seçtiğini, inşaat ve malzemelerle ilgili yanlış hesaplamalar yapıldığını ileri sürdü. Müştekilerden Betül Çetintaş da, “Oğlum yedi kat yerin altında, oğlumun üzerine kürek kürek toprak atılmasını izledim” dedi.

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Müşteki avukatlarının Gazi Üniversitesi’nin hazırladığı raporun hatalı olduğunu anlatmak amacıyla uzman kişilerin dinlenmesi talebi ise, avukatlar arasında gerginliğe yol açtı. Mahkeme heyeti, uzmanların dinlenmesini kabul ederken, sanık avukatları itiraz etti.

KİRİŞ VE PERDE DUVARLAR YIKILDI

Aranın ardından Gazi Üniversitesi’nin hazırladığı bilirkişi raporunun hatalı olduğunu göstermek amacıyla müşteki avukatlarının getirdiği Prof. Dr. Yonca Birol tanık olarak dinlendi. 40 yıldır mimarlık öğrencilerine taşıyıcılık sistemi öğrettiğini söyleyen Birol, bina otele dönüştürülürken, kiriş ve perde duvarların yıkıldığını, asansör yapılırken, her katta kirişlere delikler açıldığını, müteahhidin projeye uymadığını söyledi. Yonca Birol, müteahhidin bina sahibinden habersiz uygulama yapamayacağını da kaydetti. Mahkeme, müşteki avukatlarının bilirkişi raporuna gösterdikleri tepkileri haklı bularak, yeni bir bilirkişi raporu hazırlanması ve bir sonraki duruşmanın 12 Haziran’da yapılmasına karar verdi.

Öte yandan ikinci duruşmaya da katılan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Gazi Üniversitesi’nin hazırladığı bilirkişi raporuna karşılık kendilerinin de 3 farklı üniversiteden rapor hazırlayarak mahkemeye sunduklarını söyledi.