İshak Paşa’ya ‘alan’ koruması

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan İshak Paşa Sarayı’nda çektiği klip sonrası harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1685 yılında inşa edilen içinde cami, türbe ve kütüphaneleri barındıran tarihi İshak Paşa Sarayı’nın daha titiz biçimde korunması için bir dizi yeni karar aldı.

MÜZİK, IŞIK DUMAN YASAK

Yeni alınan kararlara göre; bakım, onarım, restorasyon, restitüsyon, teşhir, tanzim ve çevre düzenlemesi ile alan yönetim amaçları doğrultusunda uluslararası koruma prensipleri ve sözleşme hükümleri çerçevesinde korunarak yaşatılmasının yanı sıra kullanım ve gelişim ilkelerinin ve sınırlarının belirlenmesi için alan yönetimi oluşturulmasına karar verildi. Bu kapsamda; İshak Paşa Sarayı içi ve çevresinde yüksek sesli müzik çalınması, ışık ve duman gösterileri yapılması yasaklandı.