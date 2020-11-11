İSG soruları ve cevapları yayınlandı - İSG sınav soruları kaç gün erişime açık olacak?

İSG sonuçları için bekleyiş devam ederken ÖSYM'den soru-cevap duyurusu geldi. 7 Kasım'da gerçekleşen İSG sınavının soruları ve cevap anahtarı yayımlandı. İSG sonuçları ise takvimle bildirildi. Yayınlanan takvime göre, İSG sonuçları aralık ayında erişime açılacak.

07 Kasım 2020 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Yeri Uzmanlığı Sınavının (2020-ISG) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları ÖSYM resmi sayfasından paylaşabilecekler.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 09 Kasım 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre İSG sınav sonuçları 8 Aralık'ta duyurulacak. Sınava katılım gösteren adaylar, T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.