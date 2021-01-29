İSG sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği sınav ve başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca, düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, bu yıl iki kez organize edilecek. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre sınavlar bu yıl, Mayıs ve Aralık aylarında yapılacak. İşte, 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği sınav ve başvuru tarihleri...

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) 9 Mayıs 2021'de organize edilecek. Bu sınavın başvuruları 24-31 Mart tarihleri arasında alınacak. Sonuçları ise 3 Haziran'da adayların erişimine açılacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) 12 Aralık 2021'de organize edilecek. Bu sınavın başvuruları 22 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında alınacak. Sonuçları ise 6 Ocak 2022'de adayların erişimine açılacak.