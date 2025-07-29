İSFALT Müdürü ‘etkin pişman’

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale sürecini organize ettiği ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen işinsanı Aziz İhsan Aktaş tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Aktaş, İSFALT ve Burak Korzay hakkında da iddialarda bulunmuştu. Aktaş, serbest bırakılmıştı. İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay da 4 Haziran’da tutuklanmıştı. Korzay’ın 11 ve 21 Temmuz’da etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa ifade verdiği öğrenildi. İki ifadenin ardından Korzay tahliye edildi.

İSFALT’IN NAKİT AKIŞI

Korzay, verdiği 2 ayrı ifadede İSFALT’ın nakit akışında problem olduğunu belirterek özetle şöyle dedi: “Vergi ve SGK borçlarını ödeyemez duruma gelmiştik. Bundan dolayı ihalelere de giremiyorduk. Durumu Cemal Ufuk Karakaya’yla paylaşıp bunun için bir çözüm istediğimde bana ‘bunun yukarının talimatı olduğunu, bir şey yapamayacağını’ söylüyordu. Ancak Fatih Keleş’in (İBB Spor Kulübü Başkanı-şüpheli) üzerinde ciddi bir baskısı olduğundan kaynaklı işlerini düzgün yapamıyordu. Bu işlerin başındaki kişi Fatih Keleş’tir.”



