İSEDAK zirvesinden dünyaya mesaj: Bu oyun artık son bulmalı

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38’inci Toplantısı Açılış Programı’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda özetle şunları söyledi:

TERÖRÜN VAHŞİ YÜZÜ

“İslam ümmetinin mensupları olarak hiçbirimiz kendimizi dış dünyadan, çevremizde ve ötesinde yaşanan hadiselerden izole edemeyiz. Doğrudan insanı, insanlığın huzur ve esenliğini ilgilendiren her mesele aynı zamanda bizim de meselemizdir. Afrika’dan Asya’ya bütün bu coğrafyalarda dünyanın neresinde bir zulüm varsa çatışma varsa açlıktan ve susuzluktan ölen masum varsa vebali hepimizin üzerinedir.

Pek çoğumuz terörün vahşi yüzüne şahit olmuş insanlarız. Terör örgütlerinin kalleş saldırılarına vatandaşlarımızı kurban verdik. Bu katil sürüleri kimi zaman DEAŞ olarak kimi zaman Boko Haram ve El Şebab olarak kimi zaman FETÖ, kimi zaman PKK, PYD, YPG olarak karşımıza çıktı. Adları, iddiaları, coğrafyaları farklı olsa da bu örgütlerin tamamı öncelikle Müslümanları hedef aldı, Müslümanların kanını döktü. En fazla zararı İslam’a ve Müslümanlara verdi. Sadece biz PKK terör örgütünün saldırılarında 40 bine yakın insanımızı kaybettik. FETÖ’cü hainler bir gecede 252 kardeşimizi alçakça şehit ettiler. DEAŞ’ın kanlı eylemlerinde yüzlerce insanımız bizden kopartıldı.

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KANDA PAYLARI VAR

Önceki hafta İstiklal Caddesi’nde, ardından Karkamış ilçemizde 3’ü çocuk, 8 vatandaşımız PKK tarafından şehit edildi. Dökülen bu kanda elbette bölücü terör örgütü kadar DEAŞ’la mücadele bahanesiyle bu teröristleri silaha ve desteğe boğanların da payı vardır. Ölen her bir masumun kanı ülkemizin yaptığı tüm ikazlara rağmen harf oyunlarıyla terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışanların eline ve yüzüne bulaşmıştır. İlk günden beri proje mahsulü bir yapı olduğu bilinen DEAŞ’la mücadele kisvesiyle PKK ve uzantılarına destek verme oyunu artık son bulmalıdır. DEAŞ’la sahada göğüs göğüse çarpışan ve bu örgütü bozguna uğratan Türkiye’nin bu tür argümanlara karnı toktur. Ülkemizle birlikte Suriye ve Irak’ın da toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan bu terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıyız.”

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HENÜZ IŞIK GÖRÜNMEDİ

Salgınla başlayan küresel kriz yeni boyutlar kazanarak devam ediyor. Ekonomik zorluklardan az ya da çok hepimiz etkileniyoruz. Türkiye olarak vakitlice aldığımız tedbirlerle bu süreci başarıyla yönetsek de kimi olumsuzlukları biz de hissediyoruz. Tüm dünyada resesyon beklentilerinin artması, tünelin sonundaki ışığın henüz görülmediğine işaret etmektedir.

IRKÇILIĞI KÖRÜKLEDİ

Son yıllarda ağırlaşan ekonomik şartlar, özellikle batılı ülkelerde İslam düşmanlığını ve yabancı karşıtlığını ciddi manada körüklemektedir. Lafa gelince demokrasi ve özgürlükler konusunda mangalda kül bırakmayanlar, mesele Müslümanların, özellikle de Müslüman kadınların hakları olunca en faşist uygulamaları devreye almaktan çekinmiyor. Kimi Avrupa ülkelerinde başörtüsüne okul, iş hayatı ve kamusal alanda getirilen hukuk dışı kısıtlamalar bunun en çarpıcı örnekleridir.

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LGBT DAYATMASI

Küresel bir dikta aracı halini alan LGBT dayatması da hem aile kurumunu hem de İslami değerleri zayıflatmayı amaçlayan bir diğer tehdittir. Hangi cafcaflı ambalaja konursa konsun insanların dinlerini yaşamasına mani olmak, zorbalıkla inançlara müdahale etmek, kendi hayat tarzını dikte etmek ortaçağın engizisyon ruhunu yeniden hortlatmak demektir.

ZULME SEYİRCİ KALMAYIN

ERDOĞAN “Yunanistan’daki Müslüman Türk azınlığına yönelik yıllardır süren haksız ve hukuksuz uygulamalar artarak devam ediyor” diyerek İslam ülkelerine şu çağrıyı yaptı: “Yunanistan’daki kardeşlerimizin dini liderleri tanınmıyor, vakıfları ve malları gasp ediliyor. Ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor, kimlikleri reddediliyor. İslam alemi Yunanistan’da zulme uğrayan kardeşlerimizin durumuna daha fazla seyirci kalmamalı. İslam ümmetinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz bırakıldıkları hak ihlallerini de biliyorsunuz. Türk Devletleri Teşkilatına Gözlemci üye olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sizlerin de gereken desteği vereceğinize inanıyorum.

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SURİYE ADIMLARI

Filistin halkının kendi devletine ve meşru haklarına kavuşması Kudüs ve Mescidi Aksa’da statükonun korunması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. İslam dünyasını 10 yılı aşkın bir süredir meşgul eden önemli konulardan biri de Suriye’deki ihtilaftır. Türkiye olarak 3.5 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacıya topraklarımızda ev sahipliği yaparak milyonlarcasını da Suriye sınırları içinde destekleyerek kardeşlik vazifemizi layıkıyla yerine getiriyoruz.