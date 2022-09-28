Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İşe gitmeyince acı gerçek ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Çorlu#Özel Güvenlik Görevlisi
İşe gitmeyince acı gerçek ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 09:58

Tekirdağ Çorlu’da işe gitmemesi üzerine haber alınamayan 52 yaşındaki özel güvenlik görevlisi, bir gün sonra evinde ölü bulundu.

Haberin Devamı

Olay, Cemaliye Mahallesi Efe Sokak üzerinde meydana geldi. 52 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Arslan Vurgun, 26 Eylül Pazartesi günü işe gitmemesi üzerine telefonla arandı. İş yeri sahipleri tarafından defalarca telefonla aranan Vurgun’a ulaşılamaması üzerine evine gidildi. Zile basılmasına rağmen cevap gelmemesi üzerine olay yerine çağrılan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri içeri girdi.

Tek başına yaşadığı evde yatağında hareketsiz vaziyette bulunan Arslan Vurgun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından 52 yaşındaki adamın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

Öte yandan mahalle sakinleri, Arslan Vurgun’u iyi birisi olarak tanıdıklarını ve hayatını kaybetmesine üzüntü duyduklarını ifade etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Çorlu#Özel Güvenlik Görevlisi

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu Spor Arenaya konuştu Fenerbahçe de istemişti, Emrecan Uzunhanda %50 gerçeği... Türkiyede en çok konuşulan isim olacak...

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu Spor Arena'ya konuştu! Fenerbahçe de istemişti, Emrecan Uzunhan'da %50 gerçeği... "Türkiye'de en çok konuşulan isim olacak..."

#İstanbulspor
BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu?

#Aldatma
YENİ KAVRAM | Sessiz istifadan sonra sessiz işten çıkarma | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

YENİ KAVRAM | 'Sessiz istifa'dan sonra 'sessiz işten çıkarma' | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz Kovulma

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu Spor Arenaya konuştu Fenerbahçe de istemişti, Emrecan Uzunhanda %50 gerçeği... Türkiyede en çok konuşulan isim olacak...

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu Spor Arena'ya konuştu! Fenerbahçe de istemişti, Emrecan Uzunhan'da %50 gerçeği... "Türkiye'de en çok konuşulan isim olacak..."

#İstanbulspor
BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu?

#Aldatma
YENİ KAVRAM | Sessiz istifadan sonra sessiz işten çıkarma | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

YENİ KAVRAM | 'Sessiz istifa'dan sonra 'sessiz işten çıkarma' | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz Kovulma