‘İşe gir’ baskısı cinayetle bitti

Tartışmanın ardından Resul Balkan, arkadaşı Uğurcan Uğur (28) ile birlikte kuzeni Hüseyin Balkan’ın yanına gitti. Sokakta, kuzenler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Resul Balkan, yerden aldığı tahta sopayla kuzenini darp etti. Çıkan arbedede sırtından bıçaklanan Hüseyin Balkan, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler ise kaçtı. Mahallelinin fark etmesi üzerine Hüseyin Balkan, yakınları tarafından otomobille yakındaki özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Balkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandıklarını tespit etti. Polis, adrese yaptığı baskında şüphelileri gözaltına aldı.

‘NASIL BIÇAKLANDIĞINI BİLMİYORUM’

Emniyete götürülen şüphelilerden Resul Balkan ifadesinde, “Aylak gezmemesini söyleyip işe girmesini istedim. Karşı çıkıp küfredince kavga ettik. Sopayla darp ettim. Nasıl bıçaklandığını bilmiyorum” dedi. Uğurcan Uğur ise kuzenler arasındaki kavgaya karışmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Resul Balkan ile Uğurcan Uğur, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Hüseyin Balkan’ı kimin bıçakladığının tespiti için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.