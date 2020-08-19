İşe giderken yolunu kesti, kurşun yağdırdı! Silah tutukluk yapınca ölümden kurtuldu
İstanbul Maltepe'de bir kişi, alacağı olduğunu öne sürdüğü eski patronuna kurşun yağdırdı. Sokak ortasındaki dehşet anları silah tutukluk yapınca son buldu. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, Maltepe'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, Recep Dönmez'in (32) eski patronundan alacağı vardı.
Celal Gümüş (48), sabah iş yerine giderken yolu Dönmez tarafından kesildi.
Dönmez, Gümüş'e kurşun yağdırmaya başladı. Recep Dönmez'in bacaklarına 4 kurşun sıktığı Celal Gümüş yere yığıldı. Ancak Dönmez tetiğe tekrar bastı. Silah tutukluk yapınca Celal Gümüş ölümden döndü. Yaralı Gümüş çevredekiler tarafından çağrılan ambulansa hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polise teslim oldu.
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