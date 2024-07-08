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İşe giderken TIR'ın altında kalan kadın hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Kaza#Ayşe Uygun
İşe giderken TIRın altında kalan kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 11:43

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, yaya olarak işe giderken TIR'ın çarptığı Ayşe Uygun (48), hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 07.30 sıralarında Yatağan'ın Bozarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Mermer fabrikasındaki işine gitmek üzere evinden ayrılan Ayşe Uygun'a Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yol kenarında yürürken, aniden hareket eden M.Y.'nin (30) kullandığı 48 AGU 037 plakalı TIR çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İşe giderken TIRın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Sağlık ekibi, Ayşe Uygun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Uygun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında TIR şoförü M.Y. gözaltına alındı.

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İşe giderken TIRın altında kalan kadın hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Kaza#Ayşe Uygun

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