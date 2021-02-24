Emre SAÇLI / DHA
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İşe giderken öldürüldü
MANİSA Salihli’de yaşayan 1 çocuk annesi Semiha Peker’e (33), dün 07.00’de işe gitmek için servise bineceği sırada hafif ticari araçla gelen eski erkek arkadaşı Yalçın Kocataş (43) pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Saldırgan araçla kaçarken, Peker de hayatını kaybetti.
Polis, kamera görüntülerinden şüphelinin saldırıda kullandığı ve arkadaşından ödünç aldığı ortaya çıkan 45 EL 605 plakalı hafif ticari aracı içinde cinayet silahıyla birlikte terk edilmiş halde buldu. Peker’in, bir süre önce Kocataş hakkında önleyici koruma tedbiri aldırdığı öğrenildi. Bugün doğum günü olduğu öğrenilen Semiha Peker, memleketi Sarıgöl’de toprağa verilecek.