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İşçisinin yemeğini ve servisini kestiği iddia edilmişti... Patrondan personele skandal hareket

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#Kocaeli#Fabrika#Kocaeli Habeleri
İşçisinin yemeğini ve servisini kestiği iddia edilmişti... Patrondan personele skandal hareket
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 13:57

Kocaeli'de işçisinin yemeğini ve servisini kesmesiyle gündeme gelen fabrikanın patronu, bir işçinin elindeki kağıtları suratına fırlattı. Patronun işçiye hakaret de ettiği ileri sürülürken, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de uzun yıllardır üretim yapan fabrikada, sözleşmede yer alan maddeye dayanarak işçiler kışlık kıyafet istedi. Ancak iddiaya göre fabrikanın patronu, talebe karşılık işçilerin yemeğini ve servisini kesti, fabrikanın müdürü de işçilere, "Patronun dediği olacak, gidin lokantada yiyin" açıklamasını yaptı.

İşçisinin yemeğini ve servisini kestiği iddia edilmişti... Patrondan personele skandal hareket

Servis hakları da ellerinden alınan işçilerin yardımına Kartepe Belediyesi yetişti. Otobüsün geçmediği bölgeden işçilerin ulaşımı, belediye tarafından sağlanan araçlarla karşılandı.

İşçisinin yemeğini ve servisini kestiği iddia edilmişti... Patrondan personele skandal hareket

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Söz konusu fabrikada bir skandal daha yaşandı. İddiaya göre fabrikanın patronu Sadettin Tezcan, işle ilgili bir konu nedeniyle çağırdığı bir işçisine hakaretler savurdu. İşçinin eline vuran Tezcan, kağıtları önce yere ardından işçinin suratına attı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İşçisinin yemeğini ve servisini kestiği iddia edilmişti... Patrondan personele skandal hareket

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı fabrikaya müfettiş gönderdi. Son yaşanan olayın ardından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İşçisinin yemeğini ve servisini kestiği iddia edilmişti... Patrondan personele skandal hareket

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#Kocaeli#Fabrika#Kocaeli Habeleri

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