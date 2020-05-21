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Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)
Haber Giriş: 21.05.2020 - 14:58,Son Güncelleme:

İşçinin forkliftin altında kalıp yaşamını yitirdiği kaza kamerada

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İşçinin forkliftin altında kalıp yaşamını yitirdiği kaza kamerada
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YALOVA’da çalıştığı tersanede, iş arkadaşının kullandığı forkliftin çarptığı Barış Çolak'ın (33) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Altınova ilçesinde bulunan bir tersanede meydana geldi. Tersanede, kullandığı forklift ile yük taşıyan kişi, manevra yaparken iş arkadaşı Barış Çolak’a çarptı. Çolak, forkliftin altında kaldı. Çağırılan sağlık ekibi, Çolak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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