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İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığının tespitine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı

#İşçi#Asgari Ücret#Resmi Gazete
İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığının tespitine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 166 lira 80 kuruş olarak tespitine ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararında, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 16 Aralık'a kadar sürdürdüğü aktarıldı.

Komisyonun yaptığı dört toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücretin tespitine oy birliğiyle, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin de 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 166 lira 80 kuruş olarak tespitine oy birliğiyle karar verildi.

Kararın gerekçesinde asgari ücretin ödenmesi zorunlu en az ücret olduğu belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretin belirlenmesi sırasında komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2022 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir. İşte bu çerçevede hareket eden komisyonumuz, işçinin günlük asgari ücretini 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihlerinde 166 lira 80 kuruş olarak belirlemiştir. Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirlenen asgari ücret, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir."

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