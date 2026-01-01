İşçilerin maaş eylemi sırasında tatile gitmesi eleştirilen Buca Belediye Başkanı Duman'dan açıklama

Haberin Devamı

Buca Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Duman'ın 2026 yılına Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde, gece mesaisinde görev yapan işçilerle birlikte girdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Duman, maaşlarını alamayan belediye işçilerinin iş bırakma eylemi sırasında kendisinin Tayland'ın Phuket adasına tatile gitmesine yönelik eleştirilere ilişkin şunları kaydetti:

"Son 2 yıldır sürdürdüğüm yoğun çalışma temposunun ardından, çok önceden planlanmış kısa bir mola için birkaç günlüğüne tatile çıktım. Bunun gizlenecek, saklanacak bir tarafı yok, tamamen insani bir durumdur. Ancak görüyorum ki, ülkemizde giderek büyüyen linç kültürü, kimi zaman gerçekleri gölgeleyip niyet okumaları üzerinden bir algı üretimine dönüşebiliyor. Tatile çıkmadan önce, yokluğum süresince iş ve işlemlerin aksamaması için gerekli görevlendirmeleri yaptık, maaş ödemeleriyle ilgili planlamalar tamamlandı. İlgili başkan yardımcılarımız ve bürokratlarımızla 24 saat irtibat ve koordinasyon halinde kalarak, işçi ve emekçi kardeşlerimizin eksik kalan ödemelerini tamamladık."

