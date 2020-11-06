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Haber Giriş: 06.11.2020 - 10:46 | Son Güncelleme:

Son dakika... İşçilerin cenazesine katılmayan HDP'den uyuşturucu kuryesinin ailesine destek ziyareti!

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Son dakika... İşçilerin cenazesine katılmayan HDP'den uyuşturucu kuryesinin ailesine destek ziyareti!
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PKK/KCK terör örgütünün katlettiği 3 işçinin cenaze törenine katılmayan HDP milletvekillerinin, o sırada uyuşturucu taciri Şerali Dereli'nin ailesine destek ziyareti için taziyesine gitmesi vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

PKK'lı teröristler tarafından Hakkari'nin Derecik  ilçesinde 04 Kasım günü yol yapımı çalışması esnasında katledilen; Mehmet Reşat Keskin, Zeki Ölmez ve Selim Gündüz isimli 3 işçi düzenlenen cenaze töreninden sonra toprağa verildi. İşçilerden 2'sinin Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde cenaze töreni yapıldığı esnada HDP Van milletvekili Murat Sarısaç, Ağrı milletvekili Berdan Öztürk, Hakkari milletvekili Sait Dede ve  DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın, Şerali Dereli isimli uyuşturucu tacirinin ailesine taziye ziyareti gerçekleştirmelerine Yüksekovalılar tepki gösterdi. 

Son dakika... İşçilerin cenazesine katılmayan HDPden uyuşturucu kuryesinin ailesine destek ziyareti

HDPLİ VEKİLLER HALKI DEĞİL UYUŞTURUCU TACİRİNİ TERCİH ETTİ

Ekmek parası için çalışırken PKK'lı teröristler tarafından katledilen sivil işçilerin cenazesine katılmayan, halkı tercih etmeyen HDP Milletvekilleri uyuşturucu taciri Şerali Dereli'ye destek ziyaretine gitti.

29 Ekim 2020'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda ölen Şerali Dereli' nin 1985 yılından buyana uyuşturucu konulu birçok suç kaydının bulunduğu, son operasyon da ise piyasa değeri 1,5 milyon TL değerindeki metanfetamini İran'dan getirdiği biliniyor.

YÜKSEKOVALILAR HDP'Lİ VEKİLLERİ KINADI

Yüksekova'lı işçilerin cenaze töreni ne katılan vatandaşların ise "PKK eşittir uyuşturucudur,, HDP milletvekillerinin bölgemizde uyuşturucu kaçakçısının evine taziyeye gitmesini kınıyoruz" şeklindeki söylemleri dikkat çekti.

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