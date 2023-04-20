İşçileri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü 31 yaralı

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Eskişehir’de kamyon fabrikasına çalışmaya giden işçileri taşıyan Zafer Bozdemir’in kullandığı 26 S 7433 plakalı otobüs, dün sabah saatlerinde İnönü-Bozüyük karayolunun 7’nci kilometresinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya uçarak yan yattı. Kazada fabrika işçilerinden Özgün Sevim Kök (31), Yıldız Kollar (40) ve Erhan Akbardak (49) hayatını kaybetti, sürücü ile 4’ü ağır 30 işçi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Otobüs şoförü Zafer Bozdemir tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Bozdemir, çıkarıldığı hakimlikçe taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı.



