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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 23.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İşçilere aşı çadırı

Burcu Purtul
Burcu Purtul
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul
Burcu Purtul
bpurtul@hurriyet.com.tr
İşçilere aşı çadırı

İstanbul’da Bahçelievler Belediyesi’nde çalışan 250 işçi ve memur, Yenibosna’daki Temizlik İşleri Müdürlüğü binası önüne kurulan çadırda topluca aşı oldu.

Aşı çalışmalarını izleyen Başkan Hakan Bahadır, “Geçen hafta Bahçelievler’de 3 noktada aşılama yaptık. Vatandaşların iş yerlerine, ofislerine gittik, iki sanayi sitemiz bir de Kuyumcukent alışveriş merkezimizde aşı uygulaması yaptık. Ortak sorunu toplumsal aşı direncimizi, bağışıklığımızı artırarak çözebiliriz. Bir kişinin aşı olması değil tüm toplumun aşı olması lazım” dedi.

İşçilere aşı çadırı

‘GENÇLİK HAREKETE GEÇSİN’

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter’dan aşı randevularında yaş sınırının 25’e indiğini açıkladı. Bakan Koca, “Aşı randevularında yaş sınırı 25´e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. Gençlik salgına karşı harekete geçsin” dedi. Çeşitli meslek ve yaş gruplarının da programa dahil edilmesiyle günlük uygulanan aşı sayısında rekor kırılmaya devam ediyor.

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Burcu Purtul
Burcu Purtul
bpurtul@hurriyet.com.tr
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