×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İşçilerden caminin kubbesinde sazlı türkülü ücret protestosu

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Merkez Cami#İnşaat İşçileri
İşçilerden caminin kubbesinde sazlı türkülü ücret protestosu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 14:26

Sivas'ta inşası devam eden Merkez Cami ve Külliyesi'nin yapımında çalışan mermer işçileri, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle kubbeye çıkarak sazlı türkülü eylem yaptı.

Haberin Devamı

Mehmetpaşa Mahallesi Hastane Caddesi'nde devam eden Merkez Cami ve Külliyesi inşaatının yapımında çalışan mermer işçileri, paralarını alamadıkları gerekçesiyle, caminin kubbesine çıktı.

İşçilerden caminin kubbesinde sazlı türkülü ücret protestosu

EYLEM 2 SAAT SÜRDÜ

İşçiler, 'Yalana dolana gerek yok, alın terimizi istiyoruz' pankartı asıp protesto gerçekleştirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kubbedeki işçilerden birinin saz çalarak türkü söylediği görüldü. Yaklaşık 2 saat süren eylemin ardından işçiler ikna edilip kubbeden indirilerek ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Merkez Cami#İnşaat İşçileri

BAKMADAN GEÇME!